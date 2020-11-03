قتلى وجرحى إثر حريق في محطة غاز طبيعي جنوبي الصين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 01:13 مساءً - منذ 47 دقيقة آخر تحديث: 3 - نوفمبر - 2020 12:13 مساءً عناصر من الجيش الصيني- أرشيفية قتل أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون وفقد آخر بعد اندلاع حريق في محطة للغاز الطبيعي المسال في منطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ جنوبي الصين. ونقلت وكالة “شينخوا” الصينية عن السلطات المحلية، اليوم أن “الحادث وقع حوالى ظهر أمس في محطة ميناء تيشان للغاز الطبيعي المسال التي تديره شركة مملوكة للشركة الصينية لشبكة أنابيب البترول والغاز (بايب تشاينا)”.

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