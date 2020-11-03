49 يوما من الاعتصام.. المطرودون ينقلون احتجاجهم إلى مقر رئاسة الجامعة في أكادير

بعد حوالي 49 يوما من دخولهم في اعتصام أمام كلية العلوم في مدينة أكادير، وذلك احتجاجا على الطرد، الذي تعرضوا له؛ أعلن الطلبة الثلاثة المطرودين، نقل اعتصامهم من مقر كلية العلوم إلى مقر رئاسة الجامعة (ابن زهر)، ابتداء من اليوم الثلاثاء، ولمدة غير محددة.

وأوضح الطلبة المطرودين، عبر بلاغ لهم، أن قرار تحويل معتصمهم إلى رئاسة الجامعة (ابن زهر)، يأتي بعد إصرار عمادة الكلية على عدم إعادتهم للمدرجات، معبرين عن استغرابهم مما أسموه “الصمت الرهيب لرئاسة جامعة ابن زهر” بشأن هذا الموضوع.

وشدد الطلبة المطرودون على” أنهم تعرضوا للحيف، والظلم، على الرغم من كل المساعي الحميدة، التي سعت إلى حلحلة الملف، والزيارات المتتالية لكل الهيآت الحقوقية، والمدنية، والتضامن الواسع من أجل تدارك الأمر”.

يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان دخل على خط الأزمة، والتقى أحد أعضائه الطلبة المطرودين في معتصمهم أمام الكلية، في إطار مساعي حل هذا الملف، بعدما جددت إدارة الجامعة رفضها التراجع عن قرار طردهم.

وكان حسن نشيط، عميد كلية العلوم في جامعة ابن زهر في أكادير، قد دافع عن قرار الطرد، الذي طال 3 من طلبته، كما تتهم كلية العلوم الطلبة المطرودين، بالتورط في العنف، والترهيب، والاعتداء على الأساتذة، وهي التهم، التي يرفضها الطلبة، ويقولون إنها محض افتراء.