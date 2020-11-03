شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الأمين العام للأمم المتحدة يدين الحادث الإرهابي بالنمسا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 10:47 صباحًا, 3 نوفمبر 2020 م المناطق_واس أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة النمساوية فيينا، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأعرب جوتيريش في بيان له عن خالص تعازيه لأسر الضحايا ، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل, مؤكدًا تضامن الأمم المتحدة مع النمسا حكومة وشعبًا.

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