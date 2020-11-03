شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 6337 إصابة جديدة بكورونا في بلجيكا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 6337 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و121 وفاة . وأوضحت السلطات الصحية البلجيكية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 447355 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 11858 حالة وفاة .

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