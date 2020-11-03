شكرا لقرائتكم خبر عن 39 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عمان والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم عن تسجيل 39 إصابة جديدة بكورونا ، ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 382 والمنومين في العناية المركزة 164.

وأوضحت أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 116528 إصابة والوفيات 1264 والمتعافين 106540 .