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39 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عمان

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أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم عن تسجيل 39 إصابة جديدة بكورونا ، ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 382 والمنومين في العناية المركزة 164.

وأوضحت أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس بالسلطنة 116528 إصابة والوفيات 1264 والمتعافين 106540 .

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