شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام لمجلس التعاون يدين الهجوم الإرهابي في فيينا والان نبدء بالتفاصيل

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الهجوم الإرهابي الذي وقع في وسط العاصمة النمساوية فيينا وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين الأبرياء.

وأعرب الأمين العام عن خالص تعازيه ومواساته لأهالي الضحايا وللشعب النمساوي الصديق، مؤكداً مواقف مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذه لكافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعمه.