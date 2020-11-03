حركة " الجهاد الإسلامي" تستغل إضراب أحد عناصرها عن الطعام من أجل إشعال الحرب في غزة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 نوفمبر 2020

تعمل منظمة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة على نشر شائعات بشان إضراب فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، من أجل الدعوة لصراع جديد مع إسرائيل. وسلط تقرير نشره موقع "ميديابارت" الفرنسي الضوء على إضراب أحد عناصر الجهاد الإسلامي، ماهر الأخرس في السجون الإسرائيلية، وترويج الشائعات حول حالته الصحية المتدهورة، من أجل الدخول هي وحماس في صراع جديد مع إسرائيل. وبين التقرير أن حركة الجهاد وجهت تهديد إلى إسرائيل بأن الاتفاقيات معها في غزة سيتم التعدي عليها إذا لم تحرر إسرائيل ماهر الأخرس الذي اعتقل في الضفة الغربية منذ يوليو الماضي، ودخل بعدها في إضراب على الطعام اعتراضا على اعتقاله. وتسائل الموقع: هل تقوم حركة الجهاد الإسلامي بالتلاعب بالحالة الصحية للأخرس، موضحة أنه خلال الأيام الأخيرة، تردد الجماعة الفلسطينية شائعات حول حالته الصحية، وأنها قلقة بشدة عن الأضرار التي لا يمكن إشفائها في حالته ودخوله في حالة صحية حرجة. تردد الجهاد الإسلامي أيضا بأن صحته تتدهور سريعا وأنه يمكن أن يموت بين يوم وأخر. لكن على الجانب الآخر، يوضح الموقع، فإن الأخرس الذي نقل لمستشفى كابلان، قبل وضعه في عيادة طبية في سجن راملا، وذلك لرفضه التعاون مع الفريق الطبي، وكثرة الزائرين له الذي يهدد بانتشار فيروس كورونا. يشرح الموقع أن الاخرس يظهر كثيرا محاطا بأقرباءه ويجيب على اسئلة الصحفيين بشكل معتاد وبدون مشكلات. وأشار الموقع إلى أن الأخرس اعتقل في السابق لخمس مرات، بتهمة الانتماء للجهاد الإسلامي والمشاركة في هجمات. يبين الموقع أنه لا يخفى على أحد أن الجهاد الإسلامي تعمل على زعزعة الوضع في غزة فهي تبذل قصارى جهدها من أجل إشعال صراع عسكري جديد في قطاع غزة مع إسرائيل، مستخدمة في ذلك حالة الأخرس، وفي النهاية سيدفع المواطنين المدنيين في القطاع ثمن هذه الحرب، وفقا للموقع. ونقل الموقع عن مصادر بأن هناك حالة من السخط بين الفصائل الفلسطينية تجاه الخدع والألاعيب وطيش حركة الجهاد الإسلامي، إذ تؤكد العديد من التقارير أن ماهر الاخرس في الحقيقة في صحة جيدة ويتم استخدامه من قبل الجهاد الإسلامي لأغراض سياسية. هذا الطيش بدأ واضحا في تصرفات حركة الجهاد الإسلامي التي باتت تتصرف وكأنها ليست مقاومة فلسطينية، بحسب الموقع، مشيرا أنه في 14 أكتوبر، هاجم عناصر مسلحة من المنظمة مسجد في خان يونس، بجنوب القطاع واختطفوا ثلاث شباب قبيل الصلاة. وفي بيان، عبرت الجهاد الإسلامي عن أسفها من هذا "الحدث المؤلم"، واعدة بفتح تحقيق داخلي، دون أن تعترف صراحة بمسؤولية أعضائها في عملية الاختطاف. أيضا، فقد اعتقل الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، مرتين الصحفي المستقل يوسف حسن، بسبب تقرير صحفي عن الفساد في توزيع المساعدات. يلفت التقرير إلى إنه ليس هناك شك أن حركة الجهاد الإسلامي تحظى ببعض الاستقلالية وحرية التصرف، بسبب القوة الاستثنائية لعناصرها، مشيرا إلى أنه لطالما تكسي حركة الجهاد الإسلامي نفسها بطابع من السرية، فأعداد أعضائها غير معروفين، ففي عام 2011، قال التنظيم أنه لديه 8000 ألاف مقاتل متمرس، في حين لم يزيد الرقم عن 1000 بحسب تقديرات أمريكية. يختتم الموقع بالقول إن حركة الجهاد الإسلامي التي تعد نفسها حركة نخبوية وليست جماهيرية لا تظهر في الشوارع والمساجد، متسائلا: هل باتت حركة الجهاد تهديدا حقيقيا على قطاع غزة؟ سنرى.

