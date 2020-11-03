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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العراق سيدشن خام البصرة المتوسط الجديد للتصدير في 2021 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 نوفمبر 2020
الخليج 365
قال مصدران مطلعان هذا الأسبوع إن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أخطرت العملاء أنها تعتزم تدشين درجة ثالثة من خام التصدير يطلق عليها خام البصرة المتوسط في يناير كانون الثاني.
ووفقا لما ذكره المصدران وورد في نسخة من إخطار بتاريخ الثاني من نوفمبر تشرين الثاني اطلعت عليه رويترز سيجري إنتاج الخام المتوسط الجديد العالي الكبريت عن طريق فصل خام البصرة الخفيف إلى درجتين.
ويصدر العراق خام البصرة الخفيف من مرفأ البصرة النفطي في جنوب البلاد ويمثل هذا الخام النسبة الأكبر من الصادرات والإيرادات النفطية للبلد.
وبلغت صادرات العراق من خام البصرة نحو 2.77 مليون برميل يوميا في أكتوبر تشرين الأول.
وذكر المنشور أن سومو ستحدد أسعار البيع الرسمية لكل من درجات الخام الثلاث.
وسيكون على المشترين إخطار الشركة بحلول 13 نوفمبر تشرين الثاني بالأحجام التي يعتزمون تحميلها من كل خام خلال 2021.
وقد يكون خام البصرة المتوسط جزءا من الأحجام التي يطلبها المشترون بالفعل أو يُطلب بكميات إضافية لعام 2021.
ولم ترد الشركة على طلب للتعقيب حتى الآن.
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