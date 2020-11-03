شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل السابق مهنأ رئيس مجلس الشيوخ: إضافة كبيرة فى العمل البرلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، صباح اليوم الثلاثاء بمكتبه، وزير العدل السابق المستشار حسام عبد الرحيم، والذى حرص على تهنئة "عبد الرازق" بمناسبة تقلده رئاسة مجلس الشيوخ.

وقال المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل السابق، إنه حرص على الحضور لتقديم التهنئة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، مضيفًا: " نفخر بتوليه هذه المسئولية، فهو قامة كبيرة ومثل مشرف للقامات القضائية فى مصر، وله سمعته فى القضاء".

وأضاف عبد الرحيم، أننا أيضا نقدم التهنئة لمصر بمناسبة تولى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئاسة مجلس الشيوخ، لاسيما وأنه رجل لطالما كان مثالًا يحتذى به فى القضاء، وله أحكامه القضائية المعروفة للجميع وسيكون اضافة كبيرة فى العمل البرلمانى .

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من جانبه رحب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس النواب، بوزير العدل السابق، قائلًا: كان لى الشرف أن تزاملنا فى القضاء لأعوام طويلة وتعلمنا منه الكثير، ليس فقط فى مجال العلم إنما فى مناحى شتى، ونتمنى له عمر مديد كى نتعلم منه أكثر وأكثر.

يذكر أن مجلس الشيوخ، عقد جلسته الأولى من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الأول بعد انتخابه، تنفيذا للتعديلات الدستورية التى اوجبت وجود غرفة نيابية ثانية، وتم خلال الجلسة الأولى للشيوخ انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، وتشكيل لجنة خاصة لإعداد لائحة المجلس.

يشار إلى أن مجلس الشيوخ، كان قد شهد استقبال عدد من المهنئين للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بمناسبة توليه رئاسة مجلس الشيوخ، حيث تزينت طرقات المجلس بباقات الورود والزهور، ولعل آخرها زيارة كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام أمس الإثنين.