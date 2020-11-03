شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آليات بمحور التعليم للتصدى للزيادة السكانية باستراتيجية 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُعد محور التعليم من أهم وأبرز المحاور التي يعول عليها في استراتيجية السكان 2030 التي تهدف للحد من الزيادة السكانية وإيجاد حلول لهذه الأزمة، وتعظيم الاستفادة من الطاقة البشرية، وفيما يلى نستعرض كيف يساهم التعليم في الحد من الزيادة السكانية:

الاستيعاب الشامل للأطفال في مراحل التعليم وذلك من خلال:

1. توفير التمويل اللازم لبناء المدارس المطلوبة لاستيعاب الزيادة في المواليد.

2. التوسع في إنشاء المدارس المجتمعية التي تراعي ظروف المجتمع المحلي

3. التوسع في مدارس تعليم الفتيات.

4. البدء في وضع برامج التعلم عن بعد، بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، والتي تمت تجربتها في دول أخرى وأثبت نجاحا كبيرا.

5. وضع حوافز للأسر الفقيرة لضمان استمرار أبنائها في التعليم، وربط ذلك بحجم الدعم الذي تحصل عليه الأسر.

6. العمل على الحد من تشغيل الأطفال.

7. تقديم وجبات غذائية للأطفال في المدارس الغذاء من أجل التعليم

8. إعادة النظر في المناهج الدراسية، بحيث تتم إضافة معلومات التربية السكانية في المناهج الدراسية الأساسية في المراحل المختلفة والدراسات الاجتماعية والعلوم والبيئة.

9. تدريب المدرسين على تدريس المعلومات الخاصة بقضايا السكان والتنمية، والعمل على إقناعهم تأثير الزيادة السكانية على حياة المصريين، حتى يستطيعوا إقناع الطلاب بذلك، فتغيير قيم الطالب يبدأ بتغيير قيم المدرسة

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10. تقييم تأثير المعلومات التي يتم تدريسها للطلبة عن قضايا السكان والتنمية على قيم وإدراك الطالب بهذه القضايا، وتطوير المناهج بما يعظم الاستفادة منها.