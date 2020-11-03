الأمن يوقف شابين في عين عتيق بسبب السرقة المقرونة بالعنف

أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية في المنطقة الإقليمية للأمن في مدينة تمارة، مساء أمس الاثنين، شخصين يبلغان من العمر 18 و19 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، ويشكلان موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في اقتراف السرقات المقرونة بالعنف.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، أنه تم توقيف المشتبه فيهما في منطقة “عين عتيق” ضواحي مدينة تمارة، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهما في قضايا تعالجهما مصالح الشرطة القضائية في مدينة تمارة، وتتعلق بالسرقة المقرونة باستعمال العنف وإلحاق خسائر مادية بملك الغير، والضرب، والجرح بواسطة السلاح الأبيض.

وأضاف البلاغ نفسه أن إجراءات البحث أوضحت أن المشتبه فيهما متورطين في اقتراف عمليات سرقة تحت التهديد بالعنف، وأنهما لم يشكلا نهائيا موضوع أي بلاغ بالتسبب في عاهات مستديمة، أو فقد منفعة عضو جراء الضرب والجرح، كما ورد ذلك بشكل مغلوط في خبر منشور حول هذه القضية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما، يشير البلاغ، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعنيين بالأمر.