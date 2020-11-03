تقرير لوزارة “أمكراز” يرصد 89 محضر مخالفة لـ”الباطرونا” خلال 2020.. وتوجيه 1996 تنبيها

رصدت مفتشية الشغل بوزارة الشغل والإدماج المهني، انخفاض عدد محاضر المخالفات المسجلة خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب تقرير لوزارة الشغل والإدماج المهني، توصل به أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية، ويرتقب مناقشته مع الوزير الوصي على القطاع، محمد أمكراز، خلال هذا الأسبوع، خلال مناقشة ميزانية وزارته، فإن مفتشي الوزارة حرروا 89 محضر مخالفة في الوحدات الإنتاجية، مقابل 207 محضرا خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وتضمنت المحاضر الـ89 ما مجموعه 284631 ملاحظة، وبلغ عدد زيارات التفتيش للوحدات الإنتاجية، حتى متم شهر شتنبر الماضي، 16 ألفا و362 زيارة.

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وبلغت عدد المؤسسات التي نظمت لها زيارات ميدانية من طرف اللجان المشتركة بين مصالح وزارة الشغل ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والأخضر، واللجان الإقليمية وكذا من طرف أعوان تفتيش الشغل، برسم الفترة من 15 أبريل إلى 22 أكتوبر 2020، ما مجموعه 46747.

وتتعلق 39,68 في بالمائة من الملاحظات بمؤسسات قطاع الخدمات، تليها ملاحظات شملت مؤسسات القطاع الصناعي بـ30,9 في المائة، مقابل 20,7 بالمائة تشمل قطاع التجارة.

من جهة أخرى، بلغ عدد المؤسسات التي تمت مواكبتها بالنصح والإرشاد والتحسيس من طرف مفتشي الشغل، حول التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، خلال الفترة الممتدة من 13 مارس و14 أبريل 2020، ما مجموعه 6761 مؤسسة.