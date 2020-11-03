طقس الثلاثاء.. سحب منخفضة كثيفة خلال الليل والصباح مرفوقة بكتل ضبابية

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، تشكل سحب منخفضة كثيفة، خلال الليل والصباح، مرفوقة بكتل ضبابية بالواجهة المتوسطية والسواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى.

وستتكون سحب ركامية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط ستعطى قطرات مطرية متفرقة مع احتمال بروز رعد.

وستكون الأجواء مستقرة وسماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق. وستصبح السماء أحيانا غائمة إلى غائمة خلال الليل بالسهول الشمالية والسواحل الوسطى.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة شمالية إلى شرقية بالأقاليم الجنوبية، وجنوبية إلى شرقية بالجنوب الشرقي وشرق المملكة وشمالية إلى غربية في باقي المناطق على العموم.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 4 و9 درجات بالمرتفعات وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 9 و14 درجة بالسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والجنوب الشرقي والواجهة المتوسطية، وما بين 14 و19 درجة بالسهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية وبالقرب من السواحل الأطلسية، وما بين 19 و24 درجة بأقصى الجنوب.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 20 و25 درجة بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية والواجهة المتوسطية، وما بين 26 و31 درجة بكل من المنقطة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والجنوب الشرقي والسهول الشمالية والوسطى وقرب السواحل المحيطية، وما بين 30 و35 درجة بمنطقة سوس والأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وهائجا ما بين أصيلة وطرفاية ومحليا هائجا إلى قوي الهيجان ابتداء من الصباح ما بين المهدية ورأس غير، وهائجا إلى قليل الهيجان بباقي سواحل المحيط الأطلسي.