الوكالة الوطنية للتأمين الصحي تعلن عن التعويض والتكفل بحالات “كوفيد-19”

أعلنت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، عن التعويض والتكفل بعلاج مرضى “كوفيد-19″، برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وأفادت لوكالة الوطنية للتأمين الصحي، أنها قامت بنشر البروتوكول العلاجي للتكفل بمرض “كوفيد-19″، الذي صادق عليه خالد آيت الطالب، وزير الصحة، لدى هيئات تدبيير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (الصندوق الوطنية لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)، بالإضافة إلى الهيئة الوطنية للطبيبات والاطباء، وكافة الفاعلين في نظام التغطية الصحية الاساسية بالمغرب، مرفقا بجدول التعريفات الخاصة بالخدمات الطبية.

وأوضحت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، عبر بلاغ لها، أن هذا البروتوكول العلاجي يحدد جميع الحالات السريرية والفحوصات الضرورية للتشخيص والمتابعة، إضافة إلى العلاجات المرتبطة بها.

أما جدول التعريفات المرجعية المتعلقة بالخدمات الطبية الخاصة بكوفيد 19، فإنه يحدد، بحسب المصدر نفسه، تعرفة كل خدمة طبية وكل فئة من الحالات السريرية، حسب القطاع الذي تنتمي إليه المؤسسات العلاجية (عام، خاص).

Advertisements

ولفت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي الانتباه إلى أنه سيتم التكفل بالعلاجات، واسترجاع مصاريفها بناءا على التشريعات والمراجع الجاري بها العمل، لاسيما الاتفاقيات الوطنية، ومصنفات الأعمال الطبية، ودليل الأدوية المعوض عنها، كما يمكن الاطلاع على البروتوكول العلاجي وجدول التعريفات على العنوان الإلكتروني التالي: www.anam.ma

علاوة على ذلك، شدد المصدر نفسه، على أن هذا البروتوكول سيمكن من تعزيز التكفل بمؤمني التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمستفيدين منه المصابين بفيروس كوفيد -19. كما يشكل اساسا للتكفل واسترجاع المصاريف، ومرجعا يمكن من القيام بالمراقبة الطبية من لدن الهيات المكلفة بالتدبير، ما من شأنه أن يجنب كل التجاوزات المحتملة.

وبهذا الخصوص، أكد المصدر نفسه، أنه في حال عدم احترام المقتضيات السالفة الذكر، يمكن لمؤمني نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إيداع شكاياتهم بهذا الخصوص لدى للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، عبر منصة “شكاية” التي يمكن الولوج إليها عبر الموقع الرسمي للوكالة، وعبر الرابط التالي: http://anam.chikaya.ma/index.php?page=citoyen.AjoutDemande.، وستتم معالجة الشكايات الواردة وفقا للقوانين والمساطر الجاري بها العمل.