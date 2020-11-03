محمد بن راشد يتلقى لقاح "كورونا"

الثلاثاء 3 نوفمبر 2020

ارشيفيه

تلقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، لقاح فيروس كورونا، ونشر سموه صورة في حسابه في على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أثناء تلقيه اللقاح.

وأرفق بن راشد الصورة مع التغريدةالتالية: " أثناء تلقي لقاح فيروس كورونا.. نسأل الله أن يحفظ الجميع ويعافي الجميع .. ونشيد بفرق العمل التي عملت جاهدة لتكون بلادنا من أوائل الدول عالمياً التي تحصل على لقاح لهذا الفيروس .. والمستقبل دائما أفضل وأجمل في دولة الإمارات.