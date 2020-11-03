شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. وفاة شخص رابع متأثراُ بجروحه جراء هجوم فيينا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 ارشيفيه توفي شخص رابع الثلاثاء متأثرا بجروحه غداة الهجوم الدامي الذي وقع في العاصمة النمساوية، بحسب وزارة الداخلية.

وقال ناطق باسم الوزارة لوكالة فرانس برس "للأسف، توفي شخص جديد في المستشفى. وبهذا، يرتفع عدد ضحايا الهجوم الى أربعة هم رجلان وامرأتان".

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