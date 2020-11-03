إصابات كورونا في سويسرا تصل إلى 176 ألفا و177 حالة والوفيات 2404

الثلاثاء 3 نوفمبر 2020

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ارتفعت الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا ووصل الإجمالي إلى 176 ألفا و177 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت زيورخ، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.



وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 2404 وفاة. وتعافي من مرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس 80 ألفا و400 من المصابين حتى صباح اليوم.

وجرى الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في سويسرا قبل 36 أسبوعا.