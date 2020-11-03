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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في سويسرا تصل إلى 176 ألفا و177 حالة والوفيات 2404 والان مع التفاصيل
الثلاثاء 3 نوفمبر 2020
ارشيفيه
ارتفعت الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا ووصل الإجمالي إلى 176 ألفا و177 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت زيورخ، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 2404 وفاة. وتعافي من مرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس 80 ألفا و400 من المصابين حتى صباح اليوم.
وجرى الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في سويسرا قبل 36 أسبوعا.
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