شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تعزز إجراءات التفتيش على حدودها مع النمسا عقب هجوم فيينا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 ارشيفيه أعلنت الشرطة الألمانية الثلاثاء أنها فرضت إجراءات تفتيش معززة على الحدود بين ألمانيا والنمسا بعد الهجمات الدامية التي وقعت في فيينا مساء الإثنين فيما أُطلقت عمليات بحث على نطاق واسع عن مشتبه بهم محتملين.

وقال ناطق باسم الشرطة الألمانية لوكالة فرانس برس إن عمليات التفتيش على الحدود تعتبر "أولوية تكتيكية" بالنسبة إلى الشرطة الفدرالية.

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