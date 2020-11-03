شكرا لقرائتكم خبر عن سبعة أشخاص في حالة خطيرة بعد هجوم فيينا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 ارشيفيه قالت وكالات أنباء عالمية سقوط سبعة أشخاص في حالة خطيرة بعد هجوم فيينا، فيما قالت الشرطة في النمسا إنّ عدة مسلحين ببنادق فتحوا النار في ستة مواقع مختلفة بوسط العاصمة فيينا، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل.

Advertisements ووصف المستشار النمساوي سيباستيان كورتس ما حدث بأنه "هجوم إرهابي بغيض"، مؤكداً مقتل أحد المسلحين. وقال وزير الداخلية إن الشرطة تبحث عن مهاجم واحد على الأقل لا يزال هارباً. ووقع إطلاق النار بالقرب من الكنيس اليهودي الرئيسي في فيينا، لكن لم يتضح بعد إن كان الكنيس هو المستهدف.

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