شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج خليجي مشترك للنزاهة ومكافحة الفساد والان نبدء بالتفاصيل

عقد رؤساء الأجهزة المسئولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم السادس ، اليوم، حيث ترأس الاجتماع الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة بدولة الإمارات العربية المتحدة ، كما شارك في الاجتماع معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية . وقدم الرؤساء خالص التعازي والمواساة للشعب الكويتي والخليجي والأمتين العربية والإسلامية بوفاة حضر صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت" رحمه الله"، مشيدين بالجهود الحثيثة والانجازات الكبيرة من خلال تعزيز العمل الخليجي المشترك . ورفع رؤساء الأجهزة المسئولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد التهاني والتبريكات لحضرة سمو الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بمناسبة تولية مقاليد الحكم. وبحث الاجتماع عدداً من الموضوعات ذات العلاقة بالتعاون المشترك بين دول مجلس التعاون في مجالات حماية النزاهة ومكافحة الفساد التي تم رفعها من قبل أصحاب السعادة وكلاء الأجهزة في اجتماعهم التحضيري الخامس واللجان المختصة، واصدر بشأنها القرارات اللازمة، وقد ناقش أصحاب المعالي والسعادة عدداً من الموضوعات ومن ابرزها: النظام (القانون) الاسترشادي لحماية المال العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتحديث مدونة السلوك الوظيفي الاسترشادية للأجهزة المسئولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس، وتحديث المبادئ الاسترشادية لتبادل الخبرات والتجارب بين هيئات وأجهزة مكافحة الفساد بدول مجلس التعاون ،واقترح اعداد برنامج خليجي مشترك للتوعية والتثقيف في مجال التعليم يعنى بموضوع حماية النزاهة ومكافحة الفساد ،وأهمية تعليم وتثقيف النشء بمبادئ حماية النزاهة وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، واعتماد اعلان ابوظبي ــ الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الاطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واعتماد البيان الوزاري الأول لمكافحة الفساد بدول مجموعة العشرين (G20)في ظل رئاسة المملكة كوثيقة رسمية استرشادية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برنامج خليجي مشترك للنزاهة ومكافحة الفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.