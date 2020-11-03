شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق جزئي في النمسا لمكافحة الموجة الثانية لكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وتدخل الإجراءات حيز التنفيذ، بالتزامن مع فرض إغلاق واسع النطاق على العاصمة فيينا، مع استمرار البحث عن مشتبه به واحد على الأقل بعد هجوم إرهابي وقع أمس الاثنين.
وعلى عكس الإغلاق الوطني الأول الذي تم فرضه في وقت سابق من هذا العام، فمن المقرر أن تظل المتاجر ومعظم المدارس مفتوحة. ومع ذلك، سيُسمح للطلاب في فيينا بالبقاء في منازلهم اليوم الثلاثاء بسبب الوضع الأمني في المدينة.
وسيتم إغلاق المطاعم والحانات وجميع المؤسسات الثقافية والترفيهية تقريبا على مستوى البلاد. ولن يكون مسموحا للأفراد بمغادرة منازلهم بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحا، إلا إذا كان هناك مبرر.
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