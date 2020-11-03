خبير نمساوي: هجوم فيينا يعكس تخطيطا مدروسا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رجّح خبير نمساوي في شؤون الإرهاب وجود تخطيط طويل خلف هجوم فيينا الذي أودى بحياة ٤ مدنيين وشرطي، وإصابة ١٣ آخرين.

وقال نيكولاس ستوكهامر، في تصريحات للتلفزيون النمساوي صباح الثلاثاء: "طريقة تنفيذ هجوم فيينا تعكس تخطيطا طويل الأمد".

ولفت إلى أن "تسليح الجاني بأسلحة متطورة، واختيار موعد الهجوم قبل بدء إجراءات الإغلاق بوقت قصير يعكس تخطيطا مدروسا وطويلا".

وأضاف: "لذلك، لا يمكن اعتبار هذا الهجوم تحركا منفردا أو عشوائيا".

إلى ذلك، ذكرت السلطات النمساوية، صباح اليوم أن الجاني المقتول في هجوم فيينا الإرهابي متعاطف مع تنظيم "داعش" الإرهابي، وجرى مداهمة شقته.

وقال وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر في مؤتمر صحفي: "تأكدنا من هوية الإرهابي المقتول.. الرجل من المتعاطفين مع داعش"، مضيفا: "نقوم بالتحقق من بيئة الرجل والمقربين منه".

وتابع: "لسنا متأكدين من وجود إرهابي هارب، لذلك على جميع سكان فيينا توخي الحذر والبقاء في المنازل".

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بدوره، قال المدير العام للأمن العام فرانز روف في مؤتمر صحفي إن الشرطة داهمت شقة الإرهابي المقتول وفجرت بابها لفتحها. وشكر روف السكان على التعاون.

وحتى الساعة 7:55 ت.غ، بلغت حصيلة الهجوم ٤ قتلى من المدنيين بعد وفاة اثنين من المصابين، و١٣ مصابا بينهم ٥ حالتهم خطيرة، فضلا عن وفاة شرطي متأثرا بجراحه.

وليل الإثنين الثلاثاء، أدان المستشار النمساوي، سبستيان كورتس، "هجوم إرهابي مثير للاشمئزاز" في فيينا، إثر وقوع هجمات إطلاق نار متزامنة في 6 مناطق بالعاصمة.

وقال كورتس في تصريحات لوكالة الأنباء الحكومية: "أدين الهجوم الإرهابي المثير للاشمئزاز في فيينا".

وكتبت شرطة فيينا على "تويتر" مساء أمس: "وقع إطلاق نار في فيينا وسقط قتيل وعدد من الجرحى بإصابات خطيرة.. ابتعدوا عن الأماكن العامة ووسائل المواصلات".

وتابعت "وقعت هجمات في 6 مناطق بشكل متزامن في فيينا، والشرطة تنتشر في كل مكان"، مضيفة "ابتعدوا عن الأماكن العامة".

وقررت السلطات النمساوية، الخميس الماضي، تشديد الإجراءات ورفع مستوى الاستنفار الأمني، لتفادي حدوث هجمات مماثلة لهجوم نيس الإرهابي.