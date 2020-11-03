أحد منفذي هجمات فيينا.. "ألباني" مُنع من السفر لسوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف صحفي بارز، الثلاثاء، معلومات أولية عن الجاني المقتول في هجمات فيينا الإرهابية، مشيرا إلى أنه نمساوي الجنسية ذو جذور ألبانية.

وقال فلوران كلينك، رئيس تحرير صحيفة "فالتر" النمساوية الأسبوعية المرموقة على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي: "توصلت لبعض المعلومات حول الإرهابي المقتول".

وأضاف: "اسمه كورتين س. (الحرف الأول من اسمه الثاني)، وولد عام ٢٠٠٠ في فيينا ونشأ في المدينة، ويحمل الجنسية النمساوية".

ولفت إلى أن "الجاني المقتول يحمل جذورا ألبانية، وينحدر والداه بالأساس من مقدونيا الشمالية، وعلاقاتهما بالتنظيمات الإرهابية غير واضحة".

وأوضح أن "كورتين كان على ردار هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) رفقة ٩٠ إسلاميا نمساويا آخرين، أرادوا السفر إلى سوريا للقتال في صفوف التنظيمات الإرهابية".

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ومضى قائلا: "منعت السلطات النمساوية كورتين من السفر إلى سوريا من قبل، لكن الشرطة لم تشك في إمكانية تنفيذه لهجوم في الأراضي النمساوية".

وليل الإثنين الثلاثاء، شهدت فيينا هجمات إطلاق نار متزامنة في 6 مناطق.

وحتى الساعة 8:15 ت.غ، بلغت حصيلة الهجوم ٤ قتلى من المدنيين بعد وفاة اثنين من المصابين، و١٣ مصابا بينهم ٥ حالتهم خطيرة، فضلا عن وفاة شرطي متأثرا بجراحه.

وتفترض السلطات النمساوية وجود عدد من المهاجمين، قتل أحدهم، واعتقل ٤ آخرين، وفق تقارير صحفية، فيما تتشكك الشرطة في وجود مهاجم هارب.