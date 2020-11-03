حصيلة زلزال تركيا تصل الى مئة قتيل وانتشال طفلة على قيد الحياة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 نوفمبر 2020

الخليج 365

أعلنت الهيئة الحكومية التركية لإدارة الكوارث أن حصيلة الزلزال القوي الذي ضرب غرب تركيا الجمعة بلغت مئة قتيل الثلاثاء فيما انتشل رجال الانقاذ طفلة على قيد الحياة من تحت الأنقاض بعد أربعة أيام على وقوعه.

وأضافت الهيئة أن الزلزال الذي بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر تسبب أيضا باصابة 994 شخصا بجروح بينهم 147 لا يزالون في المستشفى.

وقالت إن رجال الانقاذ يواصلون جهود البحث عن ضحايا او ناجين وخصوصا بين انقاض المبنى المؤلف من خمسة طوابق الذي انهار في محافظة ازمير.

وتم انتشال فتاة في الرابعة من العمر كانت تحت الأنقاض الثلاثاء في غرب تركيا بعد حوالى اربعة أيام على وقوع الزلزال كما افاد رئيس بلدية مدينة ازمير ومراسلو وكالة فرانس برس.

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وقال رئيس البلدية تونج سويار على تويتر "شهدنا معجزة بعد 91 ساعة على وقوع الزلزال. انتشل رجال الانقاذ عايدة البالغة من العمر أربع سنوات وهي على قيد الحياة".

وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس رجال الانقاذ يسحبون الفتاة وسط تصفيق الحاضرين في منطقة بايرقلي الاكثر تضررا من الزلزال. وكان رجال الانقاذ انتشلوا الاثنين طفلتين على قيد الحياة من تحت أنقاض مبنى منهار في محافظة إزمير.

وكان الزلزال قويا إلى درجة أن سكان اسطنبول وأثينا شعروا به. وتسبّب بتسونامي محدود في جزيرة ساموس ببحر إيجه وبمدّ بحري أغرق شوارع في إحدى بلدات ساحل تركيا الغربي.

في ساموس حيث لقي شخصان مصرعهما، أعلنت السلطات اليونانية أن الوضع "صعب جداً" وسُجلت أضرار مادية جسيمة.

وهذه ثاني مرة هذا العام يضرب زلزال تركيا التي تقع على خط صدع زلزالي.

في كانون الثاني/يناير، أودى زلزال بقوة 6,7 درجات بحياة حوالي 40 شخصًا في محافظتي الازيغ وملطية (شرق).

ودفع تضاعف هذه الهزات المميتة في السنوات الأخيرة، السلطات إلى اتخاذ معايير صارمة لدى البناء لمقاومة الزلازل.