شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محمد بن راشد يتلقى لقاح "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 نوفمبر 2020

الخليج 365 - متابعات

تلقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، لقاح فيروس كورونا، ونشر سموه صورة في حسابه في على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أثناء تلقيه اللقاح.

وأرفق بن راشد الصورة مع التغريدةالتالية: " أثناء تلقي لقاح فيروس كورونا.. نسأل الله أن يحفظ الجميع ويعافي الجميع .. ونشيد بفرق العمل التي عملت جاهدة لتكون بلادنا من أوائل الدول عالمياً التي تحصل على لقاح لهذا الفيروس .. والمستقبل دائما أفضل وأجمل في دولة الإمارات.