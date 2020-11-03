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إسرائيل تدين الهجوم الإرهابي في فيينا وتعرب عن تضامنها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 نوفمبر 2020

إسرائيل تدين الهجوم الإرهابي في فيينا وتعرب عن تضامنها

الخليج 365

أدان قادة إسرائيليون اليوم الثلاثاء الهجوم الإرهابي الذي وقع الليلة الماضية في فيينا، وأعربوا عن تضامنهم مع الشعب النمساوي.

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وكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على موقع تويتر، :"تدين إسرائيل الهجوم الوحشي في فيينا وتتضامن بشكل كامل مع النمسا... يتعين أن تتحد الشعوب المتحضرة في أنحاء العالم لهزيمة الإرهاب الإسلاموي".

كما الرئيس رؤوفين ريفلين، على تويتر، :"قلوبنا ودعواتنا مع شعب النمسا، ونحن نتابع بقلق الهجوم الإرهابي البغيض الذي وقع الليلة الماضية في فيينا".

وكان وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر قال في وقت سابق اليوم إن الهجوم أسفر عن مقتل أربعة من المارة على الأقل، إضافة إلى المهاجم.

وقال إن الهجوم كان بدافع إسلامي.

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