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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باكستان تسجل 1167 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 نوفمبر 2020
الخليج 365
أعلنت باكستان اليوم الثلاثاء تسجيل 14 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة بالفيروس إلى 6849 حالة.
وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات تسجيل 1167 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي حالات الاصابة إلى 336 ألف و 260 حالة، بحسب ما ذكرته صحيفة نيشن الباكستانية.
وأجرت باكستان حتى الآن أربعة ملايين و514 ألفا و827 اختبارا للفيروس، و 27 ألفا و984 اختبارا في الساعات الـ24 الماضية.
وتعافى 315 ألفا و446 من المصابين، فيما لا يزال 728 مريضا في حالة خطيرة.
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