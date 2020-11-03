باكستان تسجل 1167 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 نوفمبر 2020

الخليج 365

أعلنت باكستان اليوم الثلاثاء تسجيل 14 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة بالفيروس إلى 6849 حالة.

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وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات تسجيل 1167 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي حالات الاصابة إلى 336 ألف و 260 حالة، بحسب ما ذكرته صحيفة نيشن الباكستانية.

وأجرت باكستان حتى الآن أربعة ملايين و514 ألفا و827 اختبارا للفيروس، و 27 ألفا و984 اختبارا في الساعات الـ24 الماضية.

وتعافى 315 ألفا و446 من المصابين، فيما لا يزال 728 مريضا في حالة خطيرة.