شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. وفاة شخص رابع متأثراُ بجروحه جراء هجوم فيينا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توفي شخص رابع الثلاثاء متأثرا بجروحه غداة الهجوم الدامي الذي وقع في العاصمة النمساوية، بحسب وزارة الداخلية.



وقال ناطق باسم الوزارة لوكالة فرانس برس "للأسف، توفي شخص جديد في المستشفى. وبهذا، يرتفع عدد ضحايا الهجوم الى أربعة هم رجلان وامرأتان".

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