شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابات كورونا في إسبانيا تصل إلى 24ر1 مليون والوفيات 36 ألفا و257 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 24ر1 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت العاصمة مدريد، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.



وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في إسبانيا جراء الإصابة بالفيروس وصلت إلى 36 ألفا و257، في حين استقر عدد المتعافين من مرض "كوفيد19-" الناجم عن الإصابة بالفيروس عند 150 ألفا و 376 مصابا. وأعلنت إسبانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل حوالي 39 أسبوعا.

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