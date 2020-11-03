شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ألمانيا تعزز إجراءات التفتيش على حدودها مع النمسا عقب هجوم فيينا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الشرطة الألمانية الثلاثاء أنها فرضت إجراءات تفتيش معززة على الحدود بين ألمانيا والنمسا بعد الهجمات الدامية التي وقعت في فيينا مساء الإثنين فيما أُطلقت عمليات بحث على نطاق واسع عن مشتبه بهم محتملين.



وقال ناطق باسم الشرطة الألمانية لوكالة فرانس برس إن عمليات التفتيش على الحدود تعتبر "أولوية تكتيكية" بالنسبة إلى الشرطة الفدرالية.

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