القوات الفلبينية تقتل مسلحين إسلاميين مشتبها بهم في اشتباك بحري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 نوفمبر 2020

الخليج 365

قال الجيش الفلبيني إن قواته قتلت سبعة من المتشددين الإسلاميين الذين يشتبه في تورطهم في تفجيرات وعمليات خطف، في اشتباك وقع اليوم الثلاثاء في البحر.

وقال اللفتنانت جنرال كورليتو فينلوان جونيور، وهو قائد عسكري إقليمي، إن المشتبه بهم كانوا على متن قارب سريع عندما اعترضتهم القوات الفلبينية قبالة مياه إقليم سولو، على بعد ألف كيلومتر جنوب مانيلا.

وأوضح: "وقع تبادل لاطلاق النار استمر 25 دقيقة وأسفر عن غرق القارب الذي كان يستخدمه أكثر أو أقل من سبعة من عناصر أبو سياف".

وقال فينلوان إنه يعتقد أن الجماعة تضم شقيق أحد منفذي عمليات التفجير سيئ السمعة وزعيم بارز في جماعة أبو سياف، وهي أكثر الجماعات الإسلامية عنفا في الفلبين.

وأضاف أن "عمليات استعادة القارب السريع الغارق وجثث عناصر أبو سياف، جارية حاليا".

وأشار فينلوان إلى أن المسلحين كانوا في طريقهم للقيام بأنشطة خطف.