كاميرات المراقبة حددت هويته.. القبض على المتهم بذبح مسن في المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على المتهم بذبح مسن في العقد الخامس، بسبب الشذوذ الجنسي داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم.

وتمكنت مديرية أمن القاهرة، من تحديد هوية المتهم عّن طريق تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث.

كانت النيابة أمرت بتشريح جثة المتوفي لبيان الأسباب، وصرحت بدفن الجثة عقب إعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية أن الجثة لذكر في العقد الخامس من العمر عثر عليه مذبوحًا ومتحللًا داخل شقته بدائرة قسم شرطة المرج.

كانت البداية أثناء ورود بلاغ من أحد الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين العثور على جثة ذكر فى العقد الخامس من العمر مذبوحًا وفى حالة تحلل داخل شقته، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة.