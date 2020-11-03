إعادة انتخاب الرئيس الحسن واتارا لولاية ثالثة في كوت ديفوار

محمد اسماعيل - القاهرة - أبيدجان- (د ب أ):

أعلنت لجنة الانتخابات في كوت ديفوار، الثلاثاء، إعادة انتخاب رئيس البلاد، الحسن واتارا، لولاية ثالثة بأغلبية ساحقة بلغت نسبتها أكثر من 27ر94 بالمئة من الأصوات.

وقالت اللجنة إن منافسي واتارا (78 عاما) الرئيسيين، كونان بيدي (86 عاما) وباسكال أفي نجيسان (67 عاما)، حصلا على 1.66 بالمئة و0.99 بالمئة من الأصوات، على التوالي.

ويقول السياسيان المعارضان إن سعي واتارا للحصول على ولاية ثالثة، هو أمر غير دستوري، وطلبا من مؤيديهما مقاطعة الانتخابات التي جرت يوم السبت الموافق 31 من أكتوبر.

وفي الوقت نفسه، حصل المرشح المستقل، كونان كواديو بيرتين، على 1.99 بالمئة من الأصوات.

وحددت اللجنة الانتخابية نسبة إقبال الناخبين على التصويت بـ 53.9 بالمئة، بينما مازال يتعين على المجلس الدستوري تأكيد تلك النتائج.

يذكر أن الدستور في كوت ديفوار يسمح بتولي فترتين رئاسيتين فقط، مدة كل منهما خمسة أعوام، إلا أن حزب "تجمع الجمهوريين" بزعامة واتارا، يؤكد أن التعديل الدستوري الذي جرى في عام 2016 أعاد الامور إلى بدايتها من جديد.