محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي: يجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات في واقعة نشوب مشاجرة وتبادل اتهامات بين فتاتين وأحد الأشخاص يحمل جنسية دولة عربية في الشيخ زايد. المشاجرة بدأت بين الطرفين بسبب الخلاف على المقابل المادي لقضاء سهرة حمراء. وتلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين فتاتين وأحد الأشخاص، داخل كمباوند بالشيخ زايد، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم التحفظ على طرفي المشاجرة، وذكرت الفتاتان أن الشخص الذي يحمل جنسية دولة عربية، اتفق معهما على قضاء سهرة حمراء، إلا أن خلافا وقع بينهم بسبب الخلاف على المقابل المادي، مما أدى إلى تشاجرهم.

كانت هذه تفاصيل خبر "اختلفوا على الفلوس".. التحقيق في مشاجرة بين فتاتين وشاب بسبب سهرة حمراء بالشيخ زايد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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