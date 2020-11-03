رئيس كوريا الجنوبية يرفض استقالة وزير المالية

محمد اسماعيل - القاهرة - سول- (د ب أ):

رفض رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن عرضا من وزير المالية للاستقالة، في أعقاب رد فعل عام معارض لخطط تهدف إلى تشديد القواعد الضريبية على كبار المساهمين.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" الأمريكية، أعلن وزير المالية هونج نام-كي، في جلسة استماع بالبرلمان اليوم، قيام الحكومة بسحب التعديل المقترح وعرض تقديم استقالته ليتحمل المسؤولية عن الفوضى التي تسبب فيها التعديل على مدار أشهر.

إلا أن الرئيس مون رفض عرض الاستقالة وأكد بقاء هونج في المنصب، وفقا لرسالة نصية من المكتب الرئاسي.

وكانت الحكومة تخطط لفرض ضرائب رأسمالية على المستثمرين المحليين الذين يمتلكون أسهما تتجاوز قيمتها 300 مليون وون (264 ألف دولار) في شركة واحدة. وستظل تلك العتبة حاليا عند مليار وون.

ودعا مئات الآلاف إلى إقالة هونج عبر التماس على موقع المكتب الرئاسي، وسط مخاوف من أن التعديلات قد تتسبب في تراجع أسعار الأسهم في ظل سعي أصحاب الشركات لبيع ما لديهم من أسهم لتجنب الضريبة.

ويأتي عرض هونج للاستقالة في وقت يظهر فيه اقتصاد كوريا الجنوبية مؤشرات متزايدة على التعافي من تداعيات جائحة كورونا.