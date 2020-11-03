أمضت 91 ساعة.. انتشال طفلة على قيد الحياة من أنقاض زلزال إزمير (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - أنقرة- (د ب أ):

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، الثلاثاء، إنقاذ طفلة أمضت 91 ساعة تحت أنقاض مبنى انهار جراء الزلزال الذي ضرب ولاية إزمير غربي البلاد يوم الجمعة الماضي، فيما ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 102 قتيلا.

وقال أحد المشاركين في جهود الإنقاذ، لمحطة "تي آر تي"، :"سمعنا شخصا يصرخ ... قالت لنا (أنا آيلا، وأنا بخير)".

وقال عامل الإنقاذ للصحفيين: "سمعت صوتا. أدخلت رأسي في الفتحة"، مضيفة أنها قالت له إنها عطشى جدا وطلبت ماء ومشروب زبادي.

وأضاف: "بقيت بجوارها حتى جاءت سيارة الإسعاف. واصلنا الحديث. كانت بخير".

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن إدارة الكوارث والطوارئ أن الزلزال أسفر عن مقتل 102 شخصا، وأن 143 من المصابين لا يزالون يتلقون العلاج، بينما خرج 883 من المصابين من المستشفيات.

وإزمير هي ثالث أكبر المدن التركية بعد اسطنبول وأنقرة، ويتجاوز عدد سكانها 4.3 مليون نسمة. وضربها زلزال بقوة 6ر6 درجة يوم الجمعة الماضي.

وتقع تركيا على خطوط صدع زلزالية رئيسية. وسبق أن ضربتها زلازل مدمرة، كان أحدها بالقرب من اسطنبول في عام 1999 ، وأسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص.