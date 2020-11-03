ارتفاع عدد ضحايا هجوم فيينا إلى 4 قتلى

محمد اسماعيل - القاهرة - فيينا- (د ب أ): صرح وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر، لوكالة الأنباء النمساوية، بارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي الذي شهدته فيينا إلى 4 قتلى. يأتي هذا بعدما لقيت سيدة أخرى، ما بين الأربعينات و الخمسينات من العمر، حتفها في مستشفى بفيينا.

وكان نيهامر قال إن الهجوم الذي وقع في وسط فيينا أمس كان له "دافع إسلامي"، وأن منفذه كان من المتعاطفين مع تنظيم داعش الإرهابي. ولقي المهاجم حتفه برصاص رجال الأمن.

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