بنسبة مشاركة محتشمة، 66.80 بالمائة من الجزائريّين المشاركين في الإستفتاء يؤيّدون تنقيح الدستور

أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات بالجزائر، محمد شرفي عن النتائج الأولية للإستفتاء على التعديل الدستوري، كاشفا أن 66.80 بالمائة صوّتوا لصالح الدستور الجديد، فيما بلغت نسبة الرافضين للتعديل الدستوري 33.20 بالمائة

وبلغت نسبة المشاركة في الإستفتاء حسب الإحصاء الأولي على المستوى الوطني في الإستفتاء على مشروع تعديل الدستور، 23.7 بالمائة عند غلق مكاتب الإقتراع على الساعة السابعة مساء، مما يمثل 5.586.259 مصوّتا.