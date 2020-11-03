أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات بالجزائر، محمد شرفي عن النتائج الأولية للإستفتاء على التعديل الدستوري، كاشفا أن 66.80 بالمائة صوّتوا لصالح الدستور الجديد، فيما بلغت نسبة الرافضين للتعديل الدستوري 33.20 بالمائة
وبلغت نسبة المشاركة في الإستفتاء حسب الإحصاء الأولي على المستوى الوطني في الإستفتاء على مشروع تعديل الدستور، 23.7 بالمائة عند غلق مكاتب الإقتراع على الساعة السابعة مساء، مما يمثل 5.586.259 مصوّتا.
كانت هذه تفاصيل خبر بنسبة مشاركة محتشمة، 66.80 بالمائة من الجزائريّين المشاركين في الإستفتاء يؤيّدون تنقيح الدستور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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