الأرجنتين تشتري 15 مليون جرعة من اللقاح الروسي

أفادت مصادر حكومية في الأرجنتين اليوم الثلاثاء، بأن الحكومة تعتزم شراء 15 مليون جرعة من اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن المصادر قولها "إن الدفعة

الأولى من اللقاح الروسي ستصل الأرجنتين في شهر ديسمبر المقبل، وأن 10 ملايين جرعة أخرى ستقدم إلى البلاد على هيئة مساعدات" ، إلا أن الصندوق الروسي للاستثمار المباشر، نفى ما أعلن بشأن التبرع بكمية من اللقاح المضاد للفيروس التاجي للأرجنتين.



وكان رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي قد أعلن في أكتوبر الماضي أن مؤسسته تخطط لبدء توريد اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا إلى الأرجنتين وبيرو.