مرة أخرى.. تويتر يضع إشارة تحذيرية على تغريدة لترامب

وضع موقع تويتر علامة تحذيرية على تغريدة لترامب انتقد فيها قرار محكمة بنسلفانيا بشأن التصويت وفرز الأصوات الواردة عبر البريد، وحذر ترامب في تغريدته من احتمالات اندلاع العنف في شوارع البلاد.

وأعلن موقع تويتر الاثنين التفاصيل حول سياساته بشأن المسموح لهم بإعلان نتائج الانتخابات الأميركية 2020 وفقاً للعربية نت .

وأشار تويتر إلى 7 وسائل إعلام فقط يمكن الاعتماد عليها للمساعدة في إعلان اسم الفائز بالسباق الرئاسي رسميًا.

وتتضمن القائمة قنوات ABC News وكالة AP

و CNN و CBS News و Decision Desk HQ و Fox News و NBC News.

وفي وقت سابق قال موقع تويتر إنه

سيتطلب إما إعلانًا من مسؤولي الانتخابات بالولاية أو إعلانا عامًا من اثنين على الأقل من وسائل الإعلام الوطنية الرسمية المسموح لها بإعلان النتائج حول هوية الفائز قبل السماح بالتغريدات حول النتائج بالتدفق.

ولفت إلى أنه إذا قامت إحدى وسائل الإعلام السبعة بالتغريد من خلال حسابها الرئيسي بالنتيجة قبل تأكيدها من أي وسيلة إعلامية من المجموعة السبع، فلن يقوم تويتر بتقييد هذه التغريدة.