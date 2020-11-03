أفغانستان: إحباط هجوم انتحاري بإقليم قندوز

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الثلاثاء، إحباط هجوم انتحاري بإقليم قندوز شمالي البلاد.

وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته قناة (طلوع نيوز) الأفغانية - أن قوات الأمن تمكنت من قتل شخص كان يقود سيارة

مفخخة قرب موقع لقوات الحدود باقليم قندوز قبل أن يتمكن من الوصول لهدفه.



وأضافت أن عددا من المسلحين فتحوا نيران أسلحتهم على قوات الأمن بعد الانفجار،

فيما تمكنت قوات الأمن من قتل بعضهم بينما تمكن البعض الأخر من الفرار.. ولم يصدر بعد تعليق من حركة طالبان على الهجوم.



يأتي ذلك في وقت كثفت فيه حركة "طالبان" هجماتها في جميع أنحاء البلاد، على الرغم من استمرار جهود السلام التي تبذلها الحكومة الأفغانية.