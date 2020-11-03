كوت ديفوار تعلن الفائز بالانتخابات الرئاسية

أعلنت اللجنة الانتخابية في كوت ديفوار اليوم الثلاثاء فوز الرئيس الحسن واتارا بولاية ثالثة، وذلك بعد حصوله على 27ر94% من أصوات الناخبين.

ونقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية عن رئيس اللجنة كويبيرت كوليبالي إبراهيمي قوله "هكذا انتخب رئيس الجمهورية الحسن واتارا".

وأشارت القناة إلى أنه يجب أن يتم التحقق من صحة النتائج من

قبل المجلس الدستوري للبلاد الذي سيعلن الفائز النهائي بعد تلقيه أي طعون أو شكاوى بشأن المخالفات خلال العملية الانتخابية.وحصل واتارا (78 عاما) على أكثر من 90% في معظم المقاطعات في التصويت الذي جرى يوم السبت الماضي.يذكر أن قادة المعارضة الرئيسيين قد قاطعوا هذه الانتخابات بحجة أن ترشح واتارا لولاية رئاسية ثالثة غير دستوري، في حين يصر أنصار واتارا على أن دستورا جديدا تم إقراره في عام 2016 أعاد ضبط الأمور وسمح له بالترشح مرة أخرى.وشهدت الفترة السابقة للانتخابات أعمال عنف متفرقة ألقت الحكومة باللوم فيها على أحزاب المعارضة التي دعت إلى حملة عصيان مدني، بينما توفي 5 أشخاص على الأقل يوم إجراء الانتخابات.