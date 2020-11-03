الخارجية الإماراتية تدين الهجوم الإرهابي فى فيينا

أدانت الإمارات اليوم الثلاثاء، بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة النمساوية فيينا، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية،
وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
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