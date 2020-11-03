إسرائيل تسجل 774 إصابة و26 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنها سجلت 774 إصابة و26 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسنجد (كوفيد-19) خلال الساعات ا(24) الماضية، فيما تم الإبلاغ عن 382 حالة خطيرة.

وذكرت الوزارة - في بيانها، الذي أوردته صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني اليوم

- أن حصيلة الوفيات بلغت 2580 حالة خلال الساعات الماضية، فيما تم وضع 164 حالة على أجهزة التنفس الصناعي.

وسجلت وزارة الصحة الإسرائيلية، يوم الإثنين، 649 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد

خلال الساعات الـ24 الماضية، بينما تم الإبلاغ عن 372 حالة خطيرة.



وذكرت الوزارة أن حصيلة الوفيات بلغت 2554 حالة، بينما هناك 170 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، يوم الأحد، أنه تم تسجيل 218 إصابة و18 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما تم الإبلاغ عن 399 حالة خطيرة.