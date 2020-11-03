بريطانيا تدين الهجمات الإرهابية في النمسا

أدان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ،اليوم الثلاثاء، الهجمات التي وقعت في العاصمة النمساوية (فيينا) أمس الاثنين وأسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين.

وأعرب جونسون - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" - عن صدمته إزاء هذه الهجمات الرهيبة، قائلا "إن أفكار المملكة المتحدة مع شعب النمسا..

نقف متحدين معكم ضد الإرهاب".

ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بما وصفه "العمل الإرهابي الشرير" الذي شهدته النمسا مساء أمس الإثنين.

وقال ترامب ـ في تغريدة على تويتر، اليوم الثلاثاء ـ إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب النمسا وفرنسا وسائر

أوروبا في الحرب ضد الإرهابيين".كان مسلحون هاجموا، أمس، 6 مواقع في وسط فيينا، في عملية بدأت خارج المعبد اليهودي الرئيسي، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، في تغريدة على موقع تويتر: "ندين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في فيينا الليلة. يجب ألا يكون هناك مكان للكراهية والعنف في وطننا الأوروبي المشترك"، معربا عن تضامنه مع الشعب النمساوي وأقارب القتلى والجرحى.