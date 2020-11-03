الانتخابات الأمريكية 2020.. 100 مليون أميركي يدلون بأصواتهم

أدلى نحو 100 مليون أميركي بأصواتهم مبكرا في الانتخابات الرئاسية في أعلى رقم في التاريخ الأميركي، وفقًا لما جاء في خبر عاجل على شبكة سكاي نيوز الإخبارية.

بدء الناخبين في قرية صغيرة تدعى "ديكسفيل نوتش" بأدلاء أصواتهم في انتخابات الرئاسة الأميركية لتعلن بدء انطلاق التصويت

في الانتخابات الأمريكية 2020 بأولى الأصوات بحلول منتصف ليل الاثنين الثلاثاء.

ويبلغ عدد سكان القرية الصغيرة 12 شخصا، وتقع في غابات نيوهامشير قرب الحدود الكندية، شمال شرقي الولايات المتحدة.

وبتصويت السكان هناك، تكون "ديكسفيل نوتش" قد اتبعت تقليدا معتمدا

منذ 1960، أكسبها لقب

"الأولى في البلاد"، وتحذو حذوها قرية ميلسفيلد المجاورة التي تصوت كذلك خلال الليل.

وأظهر استطلاع رأى، أن نتيجة المرشحين الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن و منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب متقاربة بشدة في ولايتي نورث كارولاينا وأريزونا.

و بدا بايدن متقدما بفارق طفيف على ترامب في ولاية فلوريدا في الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية، وفقا لروسيا اليوم.