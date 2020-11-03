ماليزيا تعلن حالة التأهب لمواجهة الموجة الثالثة لكورونا

أكدت وزارة الصحة الماليزية اليوم الثلاثاء، أنها في حالة التأهب للتعامل مع الموجة الثالثة من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتي تمثل تحديا أكبر مما سبق، وذلك من خلال تجاربها في معالجة تفشي الوباء منذ شهر مارس الماضي.
وقال المدير العام للصحة الماليزية نور هشام عبد الله - وفقا لما
وأوضح أن الحكومة وافقت على تخصيص مبلغ لمشتريات الطواريء للجائحة بقيمة 25 مليون رنجيت ماليزي، منها 18 مليون رنجيت لمعدات الحماية الشخصية و 7 ملايين رنجيت أخرى ليتم توزيعها على المستشفيات والمكاتب الصحية المحلية.
وذكر أن الوزارة تحدد 9 مستشفيات مخصصة لعلاج كورونا بالإضافة إلى 28 مركزا للحجر الصحي وأعدت نحو 8539 سريرا، وتراقب عن كثب مخزون معدات الوقاية الشخصية في ولاية صباح لضمان عدم انقطاع هذه الإمدادات.
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