ماليزيا تعلن حالة التأهب لمواجهة الموجة الثالثة لكورونا

أكدت وزارة الصحة الماليزية اليوم الثلاثاء، أنها في حالة التأهب للتعامل مع الموجة الثالثة من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتي تمثل تحديا أكبر مما سبق، وذلك من خلال تجاربها في معالجة تفشي الوباء منذ شهر مارس الماضي.

وقال المدير العام للصحة الماليزية نور هشام عبد الله - وفقا لما

ذكرته وكالة أنباء (برناما) الماليزية - "إن الادعاءات التي تزعم بأن جائحة كوفيد-19 في ولاية صباح الماليزية قد تفاقمت والمستشفيات فيها تعاني من النواقص من حيث معدات الحماية الصحية الشخصية والمرافق الصحية الأخرى، بالطبع تعتبر غير صحيحة".وأوضح أن الحكومة وافقت على تخصيص مبلغ لمشتريات الطواريء للجائحة بقيمة 25 مليون رنجيت ماليزي، منها 18 مليون رنجيت لمعدات الحماية الشخصية و 7 ملايين رنجيت أخرى ليتم توزيعها على المستشفيات والمكاتب الصحية المحلية.وذكر أن الوزارة تحدد 9 مستشفيات مخصصة لعلاج كورونا بالإضافة إلى 28 مركزا للحجر الصحي وأعدت نحو 8539 سريرا، وتراقب عن كثب مخزون معدات الوقاية الشخصية في ولاية صباح لضمان عدم انقطاع هذه الإمدادات.