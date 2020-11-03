بعد 91 ساعة… انتشال طفلة على قيد الحياة في إزمير

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 10:18 صباحاً - منذ 6 دقائق

انتشلت فرق الإنقاذ صباح اليوم الثلاثاء طفلة تركية على قيد الحياة بعد بقائها تحت الأنقاض 91 ساعة في مدينة إزمير التي ضربها زلزال مدمر.

وفي السياق عينه، تمكنت فرق الإنقاذ التركية من انتشال المزيد من الأحياء من تحت ركام المباني المدمرة في إزمير (غربي تركيا)، في حين ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال، الذي ضرب المنطقة قبل أيام، وتبعته مئات الهزات.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد) أنه في وقت مبكر، أمس الاثنين، تم انتشال الطفلة “إليف بيرنشك” (3 سنوات) بحالة جيدة من تحت الأنقاض بعد مرور 65 ساعة.

وأظهرت صور من مقطع مصور نشرتها وكالة الأناضول للأنباء رجال الإنقاذ يحملون الطفلة التي كانت تحدق، وبدا أنها لم تكن تعاني من جروح خطيرة.

وقبل ذلك، انتشل المنقذون طفلة عمرها 14 عاما من تحت الأنقاض بعد مرور 58 ساعة، كما تم إخراج أم وأطفالها الثلاثة قبل أن يتوفى أحدهم أثناء نقله إلى المستشفى.

كما انتشلت فرق الإنقاذ، أمس، مسنا عمره 70 عاما من تحت ركام أحد 4 مبان مدمرة بالكامل.