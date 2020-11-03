الخارجية السعودية: المملكة تدين وتستنكر هجوم فيينا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 10:18 صباحاً - منذ 39 دقيقة

أدانت المملكة العربية السعودية واستنكرت الهجوم الإرهابي الذي وقع وسط العاصمة النمسوية فيينا.

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن “إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع وسط العاصمة النمسوية فيينا”، كما افادت “وكالة الانباء السعودية” (واس).

وأكدت الوزارة “تضامن المملكة مع جمهورية النمسا في اتخاذها الإجراءات الكفيلة بحفظ الأمن وحماية الآمنين من نزعات التطرف وأعمال الإرهاب والعنف بأشكالها كافة”، مقدمة “العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية النمسا حكومة وشعبا، وصادق الأمنيات للجرحى بالشفاء العاجل”.

يأتي ذلك في سياق موجة من التنديدات في أعقاب هجوم مسلح شهدته العاصمة النمساوية فيينا بالقرب من كنيس يهودي.

وكانت الشرطة النمساوية، أعلنت أن مسلّحين أطلقوا النار، ليل الاثنين، في 6 مواقع مختلفة وسط العاصمة فيينا، في هجوم أسفر عن 3 قتلى بينهم أحد منفذي الهجوم، إضافة إلى وقوع 15 جريح بينهم 7 على الأقل في حالة حرجة.

وهاجم مسلحون 6 مواقع في وسط فيينا، مساء الاثنين، في عملية بدأت خارج المعبد اليهودي الرئيسي، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين على الأقل، بينما قتلت الشرطة أحد المسلحين.

ولا يزال مهاجما واحدا على الأقل طليقا بعد الهجوم، الذي وصفه المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، بأنه “هجوم إرهابي بغيض”.

وحث وزير الداخلية كارل نيهامر السكان على تجنب منطقة وسط المدينة، وأضاف أنه تم تعزيز عمليات التفتيش على الحدود، لكنه أشار إلى أن بوسع التلاميذ عدم الذهاب إلى المدارس اليوم الثلاثاء، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وقال الوزير لهيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية (أو.آر.إف) “استدعينا عددا من وحدات القوات الخاصة وهي تبحث الآن عن الإرهابيين المشتبه بهم”، مشيرا إلى أن الأمر لا يقتصر على منطقة معينة في فيينا “لأن الجناة يتنقلون”.