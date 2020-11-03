ارتفاع عدد قتلى زلزال إزمير في تركيا

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ارتفاع حصيلة قتلى زلزال ازمير التركية
ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب مدينة إزمير التركية، إلى 102 قتلى ، حسب ما أعلنت عنه إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، اليوم الثلاثاء .
وهذا أكبر عدد من القتلى يسقط جراء زلزال في تركيا منذ ما يقرب من 10 سنوات.
وأوضحت “آفاد” أن عدد المصابين جراء الزلزال بلغ 994، منهم 847 غادروا المستشفيات، فيما يواصل 147 آخرون تلقي الرعاية الصحية اللازمة.
وأشارت إلى أن عمليات البحث والإنقاذ ما زالت جارية في 5 مبان بالولاية، فيما استكملت فرق الإنقاذ والبحث عملها في 12 بناية.
وضرب زلزال يوم الجمعة الماضي بلغت قوته 6.6 درجة، ساحل قضاء “سيفري حصار” (سيفريهيسار) بولاية إزمير غربي البلاد.
وقال معهد أبحاث الزلازل ومرصد قنديلي في إسطنبول إن قوته بلغت 6.9 درجة، كان مركزه في بحر إيجه شمال شرقي جزيرة ساموس.
وتكون تسونامي صغير في منطقة سفيريهيسار في إزمير، ما أدى إلى غرق امرأة مسنة، وفي الجزيرة اليونانية. شعر الناس بالزلزال في أنحاء غرب تركيا، بما في ذلك إسطنبول، وكذلك العاصمة اليونانية أثينا. وتبع ذلك مئات الهزات الارتدادية.
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